У США відклали запуск ракети Atlas V із військовим супутником GEO-4

Американська компанія United Launch Alliance (ULA) приблизно на добу відклала запуск важкої ракети-носія Atlas V з-за технічної несправності.

Він повинен був злетіти з космодрому на мисі Канаверал у Флориді, повідомляє РБК з посиланням на заяву компанії.

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Старт перенесено на 19:48 п'ятниці 19 січня за місцевим часом (02:48 за київським часом 20 січня). Погодні умови в цей час очікуються сприятливими з імовірністю 90%. Неполадки сталися із системою подачі рідкого кисню.

Ракета повинна доставити в космос американський військовий супутник GEO-4, який запрограмований оперативно попереджати про застосування бойових ракет.

ULA заснована в 2006 році. Це спільне підприємство авіаційних Boeing і Lockheed Martin. Командування військово-повітряних сил США використовує систему стеження SBIRS (Space-Based Infrared System, «Інфрачервона система космічного базування»). ULA вже здійснила три місії для SBIRS GEO. Atlas V з супутником GEO-3 стартував з мису Канаверал 20 січня минулого року.

Запуск GEO-4 буде 125-й за рахунком місією для ULA. Крім того, це буде 75-й запуск Atlas V з моменту її першого польоту в 2002 році.