Nissan навчив паркуватись кімнатні капці (відео)

Японський автовиробник розробив систему, за допомогою якої тапки гостей самостійно стають у пряму лінію.

Компанія Nissan Motor Co розробила систему для тапочок, які "паркують" себе на вході в традиційний японський ресторан або в готелі, пише 24 канал.

В Японії, де стародавні традиції повсякчас доповнюються новітніми технологіями, виробник автомобілів запропонував одному з готелів самохідні тапочки.

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Тапки стають на місце після того, як гість натисне кнопку, що він готовий користуватися ними.

Кожен тапок оснащений двома крихітними колесами, двигуном та сенсорами, щоб "проїхати" по дерев'яній підлозі, використовуючи технологію Nissan ProPilot Park.

Nissan використовує цю технологію в останній версії свого електромобіля Leaf. Високотехнологічні датчики та камери дозволяють автомобілю знаходитимісце та здавати назад у паркувальні місця без водія.

Дивіться відео – тапочки, які самі паркуються.

Перша версія самопаркувальних тапочок була випробувана в готелі курортного містечка Хаконе, приблизно в 75 кілометрах на південний захід від Токіо. Гості зможуть випробувати цю технологію в березні.