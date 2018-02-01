Близько 100 тисяч завантажень на день: Telegram повернувся в AppStore

Засновник Telegram повідомив про повернення програми в магазин Apple і назвав число завантажень месенджера.

Додаток месенджера Telegram повернули в магазин компанії Apple AppStore. Раніше додаток було заблоковано через "наявність неприпустимого контенту".

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"Telegram повернувся в AppStore після відсутності", - повідомив у Twitter засновник Telegram Павло Дуров. Він зазначив, що щодня програми для Android скачують близько 500 тисяч разів, а для iOs - близько 100 тисяч раз.

Як повідомляв УНІАН, раніше творці месенджера Telegram почали розробку власної кріптовалюти, яка буде називатися Gram. Нова платформа, яка буде називатися Open Network Telegram, насамперед, дозволить здійснювати платежі всередині Telegram.