Близько 100 тисяч завантажень на день: Telegram повернувся в AppStore
Додаток месенджера Telegram повернули в магазин компанії Apple AppStore. Раніше додаток було заблоковано через "наявність неприпустимого контенту".
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"Telegram повернувся в AppStore після відсутності", - повідомив у Twitter засновник Telegram Павло Дуров. Він зазначив, що щодня програми для Android скачують близько 500 тисяч разів, а для iOs - близько 100 тисяч раз.
Як повідомляв УНІАН, раніше творці месенджера Telegram почали розробку власної кріптовалюти, яка буде називатися Gram. Нова платформа, яка буде називатися Open Network Telegram, насамперед, дозволить здійснювати платежі всередині Telegram.
Telegram is back in the AppStore after being absent there since midnight CET.— Pavel Durov (@durov) February 1, 2018
Every day 500,000+ users download Telegram and another for Android ~100,000 download Telegram for iOS.
Check out yesterday's update for both platforms: https://t.co/AVsELnpOGK