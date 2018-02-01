Одразу три українських винаходи перемогли на конкурсі стартапів у США (відео)

Три українських винаходи перемогли на конкурсі стартапів у США. Два у комп'ютерних номінаціях і один у годуванні собак.

Два – у комп'ютерних номінаціях і один – у годуванні собак - перше місце в номінації "найдивніший продукт року".

Пристрій обігнав у гонитві вогнемети проти зомбі самого Ілона Маска. Завдяки винаходу київських інженерів, собаки не залишаться голодними. Щоправда, в Україні такий прилад успіху поки що не має, йдеться у сюжеті ТСН.

За допомогою електронного приладу собаку можна погодувати навіть коли хазяїна немає вдома.

Проте українські собачники поставилися до винаходу скептично. А от американські у винахід повірили, і 150 тис. домашніх улюбленців залишаться ситими.