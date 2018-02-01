Одразу три українських винаходи перемогли на конкурсі стартапів у США (відео)
19:27, 01 лютого 2018Наука та IT
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Три українських винаходи перемогли на конкурсі стартапів у США. Два у комп'ютерних номінаціях і один у годуванні собак.
Одразу три українських винаходи перемогли на конкурсі стартапів у США / ТСН
Два – у комп'ютерних номінаціях і один – у годуванні собак - перше місце в номінації "найдивніший продукт року".
Пристрій обігнав у гонитві вогнемети проти зомбі самого Ілона Маска. Завдяки винаходу київських інженерів, собаки не залишаться голодними. Щоправда, в Україні такий прилад успіху поки що не має, йдеться у сюжеті ТСН.
За допомогою електронного приладу собаку можна погодувати навіть коли хазяїна немає вдома.
Проте українські собачники поставилися до винаходу скептично. А от американські у винахід повірили, і 150 тис. домашніх улюбленців залишаться ситими.
Одразу три українських винаходи перемогли на конкурсі стартапів у США
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