Одразу три українських винаходи перемогли на конкурсі стартапів у США (відео)

19:27, 01 лютого 2018
Наука та IT
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Сразу три украинских изобретать победили на конкурсе стартапов в США /

Пристрій обігнав у гонитві вогнемети проти зомбі самого Ілона Маска. Завдяки винаходу київських інженерів, собаки не залишаться голодними. Щоправда, в Україні такий прилад успіху поки що не має, йдеться у сюжеті ТСН.

За допомогою електронного приладу собаку можна погодувати навіть коли хазяїна немає вдома.

Проте українські собачники поставилися до винаходу скептично. А от американські у винахід повірили, і 150 тис. домашніх улюбленців залишаться ситими.

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Теги: #український стартап сша#українські стартапи перемогли