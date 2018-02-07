Учені зафіксували дощ із вірусів

Учені вперше оцінили кількість вірусів, які циркулюють з вітром, і виявили, що ми перебуваємо під постійним "вірусним дощем".

Канадським вірусологам вперше вдалося кількісно розглянути всю масу вірусних частинок, які піднімаються вітром з поверхні у тропосферу і можуть переноситися на тисячі кілометрів, обсипаючи Землю "вірусним дощем".

Про це йдеться в статті Кертіса Саттла і його колег з канадського Університету Британської Колумбії у журналі Міжнародної спільноти мікробної екології The ISME Journal, передає Naked Science.

"Близько 20 років тому ми стали виявляти генетично ідентичні віруси в абсолютно різних областях по всьому світу, – пояснює Саттл. – Легко уявити собі, що віруси піднімаються в атмосферу на одному континенті і "випадають" на іншому".

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За оцінкою вчених, щодня на кожний квадратний метр поверхні Землі опускається близько 800 млн вірусних частинок.

Вітер відносить віруси й бактерії разом з частинками пилу, а ще краще – з мікрокраплями води океанів. Вони можуть підніматися на висоту понад 2,5–3 км, де дмуть стабільні й сильні вітри, що несуть мікроби на велику відстань. З урахуванням крихітних розмірів вірусів, їхні частинки переносяться ефективніше: Саттл і його колеги встановили високо в горах Сьєрра-Невада спеціальні платформи й зареєстрували цей "дощ", показавши, що вірусів "випадає" в 460 разів більше, ніж бактерій.

Раніше вчені пояснили, що далеко не всі дощові краплі потрапляють на Землю. Значна їхня частина, проходячи через шари теплого повітря, випаровується.