Учені пояснили, чому більша частина дощів не доходить до Землі (відео)

В основному дощ випадає з так званих змішаних хмар, які містять водяну пару, краплі води і кристали. Останні збільшуються і важчають, приморожуючи переохолоджені краплі до себе. У нижній частині хмари або під ним вони тануть і трансформуються у звичні нам дощові краплі, передає Naked Science.

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Але далеко не всі з них потрапляють на Землю. Більша частина крапель, проходячи через шари теплого повітря, випаровується.

Комп'ютерні моделі показали, що у повітрі випаровується приблизно 40% дощу. Ну а ті краплі, які доходять до поверхні Землі, падають в основному на дерева. Адже в тих частинах планети, де часто ллють дощі, ростуть гігантські дерева, що накривають майже все навколо.

Раніше вчені NASA заявили, що дощів на Землі буде набагато більше. Це, за їхніми словами, пов'язано зі зміною клімату в тропіках.