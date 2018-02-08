Сайт Львівської міської ради адаптують для незрячих
14:20, 08 лютого 2018Наука та IT
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Щодня близько 7 тис. людей відвідують сайт, це один з найбільш популярних ресурсів, який є носієм офіційної інформації та інших повідомлень про те, що відбувається у місті.
REUTERS
У Львівській міській раді відбулось підписання угоди щодо адаптації офіційного порталу Львівської міської для незрячих.
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Підписання відбулось у межах проекту, який фінансується ООН. Проект реалізовують з метою інформування людей з інвалідністю про можливості е-врядування та електронної демократії у Львові, повідомила прес-служба Львівської міської ради.
Щодня близько 7 тис. людей відвідують сайт, це один з найбільш популярних ресурсів, який є носієм офіційної інформації та інших повідомлень про те, що відбувається у місті.
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