Сайт Львівської міської ради адаптують для незрячих

Щодня близько 7 тис. людей відвідують сайт, це один з найбільш популярних ресурсів, який є носієм офіційної інформації та інших повідомлень про те, що відбувається у місті.

У Львівській міській раді відбулось підписання угоди щодо адаптації офіційного порталу Львівської міської для незрячих. Читайте такожУ Львові організували живу бібліотеку Підписання відбулось у межах проекту, який фінансується ООН. Проект реалізовують з метою інформування людей з інвалідністю про можливості е-врядування та електронної демократії у Львові, повідомила прес-служба Львівської міської ради. Щодня близько 7 тис. людей відвідують сайт, це один з найбільш популярних ресурсів, який є носієм офіційної інформації та інших повідомлень про те, що відбувається у місті.

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