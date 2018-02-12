У Google почали розробку аналогу сервісу Apple iMessage - ЗМІ

У разі успіху Android-повідомлення можна буде прочитати на будь-якому пристрої.

Однією з причин, чому користувачі не переходять з iPhone на Android, експерти називають сервіс iMessage. Тому інженери компанії Google розпочали розробку аналогічного продукту для своєї операційної системи.

Як повідомляє Android Police, раніше Google намагалася створити сервіси, схожі на iMessage. Однак ні Hangouts, ні Google Allo не змогли повторити успіх вбудованого месенджера Apple. Тому компанія зосередилася на розробці нового продукту.

Читайте такожБлизько 100 тисяч завантажень на день: Telegram повернувся в AppStore

Згідно з інсайдерськими даними, майбутній сервіс буде сумісний з комп'ютерами. Швидше за все, додаток буде виконано у вигляді розширення браузера. Для того, щоб синхронізувати комп'ютер і смартфон, користувачеві доведеться сканувати QR-код. Інженери працюють над тим, щоб додаток був сумісний з усіма існуючими браузерами. У разі успіху Android-повідомлення можна буде прочитати на будь-якому пристрої. Сервіс буде працювати за принципом Telegram, WhatsApp і інших популярних месенджерів.

Повідомлення Android, як і будь-який інший Rich Communication Service, дозволять передавати фотографії та інші документи, що будуть відображати статус набору тексту і можливість підтримувати здійснення платежів. Це буде більш безпечно, ніж транзакції за допомогою Google wallet, і дозволить оплачувати товари й послуги сторонніх компаній. Точна дата виходу програми поки невідома.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно була виявлена нова загроза для всіх Android-пристроїв.