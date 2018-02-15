Viber може поступитися своїми позиціями в Україні месенджерам WhatsApp та Telegram - експерт

На сьогодні аудиторія Viber в Україні налічує 20 млн користувачів, але ситуація може змінитися.

На сьогодні головним майданчиком для обміну повідомленнями серед українців став Viber, однак у найближчі роки він може поступитися позиціями мессенджерам WhatsApp та Telegram.

Читайте такожМесенджер Skype дав збій по всьому світуТакий прогноз зробив керуючий партнер комунікаційного агентства Plus One Максим Саваневський, думка якого наводиться у матеріалі тижневика «Новое время».

Відзначається, що на сьогодні аудиторія Viber в Україні налічує 20 млн користувачів, проте лідер українського ринку може змінитися.

“Нас чекає загальносвітова тенденція: Viber буде падати, адже це не глобальний гравець, а WhatsApp як світовий лідер буде тільки набирати популярність, — каже він.

При цьому, Telegram, на думку експерта, в підсумку має усі перспективи стати вузької майданчиком для якісної аудиторії. Вже зараз він став месенджером для «айтішників, журналістів, представників маркетингу і піару».

Як зазначається у матеріалі, на сьогодні аудиторія WhatsApp налічує понад 1,5 млрд користувачів по всьому світу, що робить його глобальним лідером. Telegram поки складно назвати світовим лідером: його аудиторія всього 180 млн користувачів, що у вісім разів менше, ніж у WhatsApp. Тим не менш, Telegram вже завоював свою аудиторію завдяки відмінному захисту від зламів і можливості вести цільові інформаційні канали.

Наголошується, що згідно з дослідженням компанії Apptopia, зростання Telegram в середньому на 20 % вище в країнах, які міжнародна організація Transparency International визнала схильними до корупції. Так, в Ірані, де є серйозні проблеми зі свободою слова та правами людини, Telegram встиг стати головним месенджером: в кінці 2017 року на нього припадало 40 % всього місцевого інтернет-трафіку.

У матеріалі тижневика «Новое время» також зазначається, що найпопулярніша в світі соцмережа Facebook стрімко втрачає прихильників і молоду аудиторію по усьому світу. Ця тенденція торкнулася також і України, де найбільш просунуті користувачі відмовляються від своїх Facebook-акаунтів і йдуть до інших соцмереж, або до месенджерів.

Докладніше про найбільш популярні серед українців канали мережевої комунікації читайте у новому випуску журналу «Новое время» (№6, 15 лютого 2018).