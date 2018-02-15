Початок занепаду: журналісти розповіли про скорочення аудиторії Facebook

У Європі зростання FB практично припинилось, а у США і Канаді вперше намітилося падіння — в 2017 році мережа втратила близько 1 млн північноамериканських юзерів.

Найпопулярніша в світі соцмережа Facebook стрімко втрачає прихильників і молоду аудиторію в усьому світі. Ця тенденція торкнулася також і України, де найбільш просунуті користувачі відмовляються від своїх Facebook-акаунтів і йдуть у інші соцмережі, або у месенджери.

Про це йдеться в матеріалі тижневика «Новое время». Наголошується, що останні два роки були для дітища Марка Цукерберга не найпростішими: на соцмережу навалився шквал критики, а динамічне зростання змінилося стагнацією.

Молодь у розвинених країнах, як стверджується, все частіше відмовляється від олдскульного Facebook на користь більш сучасних майданчиків на зразок Instagram або месенджерів, таких як WhatsApp і Snapchat - за останні два роки вони приросли за кількістю користувачів у два-три рази.

Зазначається, що зростання Facebook на світовому ринку сповільнилося. Незважаючи на те, що соцмережа з аудиторією 2,1 млрд відвідувачів залишається планетарним лідером серед аналогів та інших майданчиків для спілкування, з 2013-го вона росте лише на 14 % на рік. І то, в основному, за рахунок ринків, що розвиваються — Азії, Африки та Латинської Америки. У Європі зростання практично припинилось, а у США і Канаді в кінці минулого року вперше намітилося падіння — у четвертому кварталі 2017-го FB втратив приблизно 1 млн північноамериканських юзерів.

Альтернативні Facebook майданчики, тим часом, динамічно ростуть. Порівняно з 2015-му Instagram виріс на 100 %, Snapchat — на 138 %, Telegram — на 200 %, WhatsApp — на 66 %. Зазначається, що серед месенджерів №1 у світі — не Facebook Messenger зі своїми 1,2 млрд користувачів, а WhatsApp — його шанувальників у світі понад 1,5 млрд

Тим не менш, в Україні кількість «відступників» Facebook поки не досягла критичного рівня. За даними видання Watcher вітчизняна аудиторія Facebook динамічно зростає: з 2009-го кількість FB-користувачів збільшилася на 177 раз — з 62 тис. до 11 млн осіб. При цьому, останні 4 млн прийшли у 2017 році, після заборони російських аналогів — «Вконтакте» та «Одноклассників». Експерти переконані, що найближчим часом ця тенденція не зміниться.

В той же час, Facebook стикається з жорсткою конкуренцією і в Україні. Так, Instagram тут росте майже в два рази швидше, ніж FB: його аудиторія серед українців становить 7,5 млн. У порівнянні з минулим роком зростання склало 106 %. Відзначається, що 2,5 млн користувачів українського Instagram взагалі не зареєстровані у Facebook.

Незважаючи на це, підкреслюється, що навіть у випадку занепаду FB однойменна корпорація продовжить своє існування за рахунок поглинання популярних майданчиків. Так, передчуваючи тренд, Цукерберг і його команда в квітні 2012 купили Instagram за 1 млрд доларів, а у 2014-му придбали WhatsApp за 19 млрд доларів.

Нагадаємо, американський бізнесмен, інвестор і філантроп Джордж Сорос раніше розкритикував технологічних гігантів Google і Facebook, назвавши їх монополіями, які можуть створити передумови для підриву демократії.

Детальніше про подальші перспективи найпопулярнішою в світі соцмережі читайте в новому випуску журналу «Новое время» (№6, 15 лютого 2018).