У мережі з'явилися фото безрамкового смартфона Nokia 7+

За даними джерела, Nokia 7+ базуватиметься на «чистому» Android One.

Відомий своєю обізнаністю Еван Бласс (Evan Blass) через акаунт у Twitter під ніком @evleaks опублікував прес-рендери і подробиці про підготовлюваний до випуску смартфон Nokia 7+, поки не представлений виробником офіційно.

Про це пише Ferra.ru.

За даними джерела, Nokia 7+ базуватиметься на «чистому» Android One. На рендерах смартфон показаний в сірому і білому варіантах з помаранчевими акцентами. Він виконаний у модному зараз безрамковому дизайні з подвійною камерою ZEISS і сканером відбитків пальців на задній панелі.

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Як очікується, смартфон оснащений 6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ (2160 х 1080 пікселів), фронтальною камерою з оптикою ZEISS на 16 Мп і подвійною основною камерою 12+13 Мп з оптикою ZEISS і 2-кратним оптичним зумом. Апаратною основою стали Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картами формату microSD об'ємом до 128 ГБ.

Підтримуються 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, є порт USB Type-C, передбачені версії на одну і дві SIM-карти. Смартфон працює під операційною системою Android 8.0 Oreo, планується апдейт до Android 8.1.

Компанія HMD Global призначила великий анонс на 25 лютого, на виставці MWC 2018, яка пройде в Барселоні з 26 лютого по 1 березня.