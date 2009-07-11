Керівництво КНДР наказало атакувати веб-комунікації Південної Кореї

Національна служба розвідки Південної Кореї, за непідтвердженими даними, одержала інформацію про те, що керівництво КНДР минулого місяця наказало військовому дослідницькому інститутові знищити південнокорейські інтернет-комунікації. Як повідомляють сьогодні ЗМІ Південної Кореї, спецслужби поінформували парламентаріїв про знахідки, які вказують на причетність Пхеньяна до масованих кібератак на ключові південнокорейські веб-сайти, здійснених в останні дні.

За даними преси, дослідницький інститут, пов`язаний з Міністерством народних збройних сил КНДР, одержав наказ "знищити маріонеткові комунікаційні мережі Південної Кореї в одну мить", передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press. Інститут, якому було дано завдання, нібито спеціалізується на зламі комп`ютерних мереж і поширенні шкідливих програм.

З початку липня більше двох десятків інтернет-сайтів у Південній Кореї і США, зокрема урядові портали, зазнали масованих кібератак типу DDoS. Джерела в південнокорейській комісії з питань комунікацій повідомили, що фахівці ідентифікували IP-адреси в п`яти країнах, з яких прямували шкідливі програми, - це Австрія, Грузія, Німеччина, Південна Корея та США. Проте ця інформація практично позбавлена цінності, оскільки хакери цілком могли використовувати підставні IP-адреси і маскувати таким чином своє справжнє місцеперебування.