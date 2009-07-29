Спамера оштрафували на чверть мільйона євро

Голландський телекомунікаційний регулятор OPTA оштрафував жителя Нідерландів Рейнієра Сченкхуїзена (Reinier Schenkhuizen) на 250 тисяч євро за розсилку спаму, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Register.

За даними OPTA, Сченкхуїзен є винним у розсилці 21 мільйона спам-повідомлень через поштовий портал ADVERTERENisGRATIS. Вперше він привернув увагу регулятора в березні 2005 року, коли на спам поскаржилися кількасот користувачів.

Якщо Сченкхуїзен продовжить розсилати спам, то штраф збільшуватиметься на п`ять тисяч євро щодня.

Рєйнієр Сченкхуїзен не визнає себе винним в розсилці спаму. Він наголошує, що є звичайним програмістом, єдиний злочин якого – обслуговування поштового порталу.

Раніше OPTA неодноразово штрафував спамерів. Наприклад, у травні 2008 року дві голландські компанії зобов`язали виплатити 510 тисяч євро за порушення антиспамерського законодавства.