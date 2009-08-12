Тимошенко планує вийти в космос

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що український супутник зв`язку може бути запущено у вересні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що на сьогодні Україна спільно з Канадою вже відпрацювала програму виробництва і запуску супутника зв`язку.

«Я хочу повідомити, що разом з Національним космічним агентством, з паном ЗІНЧЕНКОМ з усією командою, яка представлена КБ «Південне», ВО «Південмаш», «Хартрон», «Арсенал», іншими ключовими заводами - знаковими флагманами української науки і техніки, сьогодні разом з урядом і разом з експортним агентством Канади відпрацювали програму виробництва і запуску на орбіту власного супутника зв`язку. Це буде перший національний український супутник», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що систему фінансового забезпечення виробництва і запуску супутника на сьогодні вже визначено, а також готові виробничі потужності.

«Я думаю, найближчим часом ми розвернемо серйозну роботу, яка дасть нам можливість запустити наш український супутник 1 вересня 2011 року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, уточнивши дату запуску у глави НКАУ Олександра ЗІНЧЕНКА.

«Вважаю, що з політикою в Україні все закінчиться добре, і ми зможемо до вересня 2011 року довести цей проект до логічного завершення", - підкреслила прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року заступник генерального директора Національного космічного агентства України (НКАУ) Едуард КУЗНЄЦОВ повідомив, що підприємства НКАУ готові розпочати реалізацію проекту зі створення телекомунікаційного супутника, який називатиметься "Либідь". Він сказав, що для будівництва українського супутника необхідно 25-26 місяців, і якщо розпочати працювати в грудні цього (2008) року, то в 2011 році Україна зможе запустити власний супутник.

У березні 2009 року глава НКАУ О.ЗІНЧЕНКО повідомив, що НКАУ продовжує працювати над програмою «Либідь», і висловив сподівання, що до 2012 року Україна зможе запустити свій супутник, що позитивно позначиться на проведенні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, коли трансляції всіх матчів Україна здійснюватиме через свій супутник.