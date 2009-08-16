Інтернет - найбільше місце злочину в світі

Німецька профспілка поліцейських (DPolG) зажадала від влади виділити більше людей для боротьби із злочинністю в інтернеті, повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал ARD. За словами голови профспілки Райнера Вендта (Rainer Wendt) інтернет може вважатися "найбільшим місцем злочину в світі" і залишати його без нагляду не можна.

Представники поліції пропонують додатково навчити 2000 кібер-поліцейських, які здійснюватимуть "посилене патрулювання інтернету". З цією метою, зокрема, пропонується посилити взаємодію між федеральною кримінальною поліцією і поліцією земель.