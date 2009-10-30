Литвин проти цензури в Інтернеті
00:02, 30 жовтня 2009Наука та IT
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Не було б попиту, не було б і "джинси"
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН виступає проти цензури в Інтернеті.
Про це він повідомив сьогодні, відвідуючи Кременчук Полтавської обл.
«Я категорично проти цього. Це нічого не дасть, оскільки висока мораль повинна починатися з влади», - сказав В.ЛИТВИН.
При цьому спікер заявив, що в Інтернеті дуже багато матеріалів на замовлення і не завжди вони справедливі. «Якби не було замовлень, то в мережі Інтернет не з`являлося б матеріалів на замовлення. Попит диктує пропозицію», - вважає В.ЛИТВИН.
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