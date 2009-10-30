Литвин проти цензури в Інтернеті

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН виступає проти цензури в Інтернеті.

Про це він повідомив сьогодні, відвідуючи Кременчук Полтавської обл.

«Я категорично проти цього. Це нічого не дасть, оскільки висока мораль повинна починатися з влади», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому спікер заявив, що в Інтернеті дуже багато матеріалів на замовлення і не завжди вони справедливі. «Якби не було замовлень, то в мережі Інтернет не з`являлося б матеріалів на замовлення. Попит диктує пропозицію», - вважає В.ЛИТВИН.