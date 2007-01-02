Наглядачі зазняли страту Саддама мобільником

Іракська влада почала розслідування, щоб встановити особу автора несанкціонованої відеозйомки страти Саддама Хусейна, передають французькі ЗМІ.

Екс-президент Іраку був повішений 30 грудня. Запис кількох хвилин до повішення транслювався державним іракським телебаченням. Наступного дня в Інтернеті з`явився інший запис, що демонструє страту цілком.

Вірогідно, зйомку на мобільний телефон вів хтось з тюремників попри те, що перед стратою всі учасники домовилися не брати з собою мобільні телефони. На записі чути образи в адресу Хусейна перед смертю з боку охоронців, які також вигукували ім`я лідера бойовиків-шиїтів Муктади аль-Садра.

Коли кат накинув Хусейнові на шию зашморг, один із охоронців прокричав: "Так було з тими, хто молиться Мухаммедові та сім`ї Мухаммеда". Хусейн запитав: "Це людське благородство? Ви так демонструєте свою сміливість?" На це охоронці відповіли: "Геть диктатуру!", "Рушай у пекло!", "Слава Мухаммедові Бакер Садру!" (дядько Муктади ас-Садра, засновник партії "Дауа", страчений Саддамом Хусейном в 1980-ті роки). Суддя Мункид Аль-Фараон, присутній при страті, прокричав: "Зупиніться, будь ласка. Людина готується до повішення. Я прошу вас, будь ласка, припиніть".

Чути також останні слова Саддама: "Немає Бога, окрім аллаха, а Мухаммед пророк його".

Коли екс-президент був повішений, присутні тріумфували і вигукували: "Тиран помер!", "Хай він повисить ще вісім хвилин".

Цей відеозапис викликав обурення іракських суннітів і всього арабського світу, передають ЗМІ.

"Розслідування було розпочате, щоб встановити особу людини, яка за допомогою мобільного телефону зробила зйомку повішення екс-президента Іраку", - заявив прем`єр-міністр країни Нурі аль-Малік.

РІА "Новости"