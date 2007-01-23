Іран запустив ракети ”Зальзаль” і ”Фаджр-5”

Іран на військових навчаннях, що почалися в неділю, провів запуски ракет "Зальзаль" (радіус дії 350 кілометрів) і "Фаджр-5" (радіус дії 70 кілометрів).

Запуск ракет був успішним, повідомило іранське інформаційне агентство Фарс з посиланням на високопоставленого представника сухопутних військ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

П`ятиденні військові навчання КВІР тривають на півночі країни поблизу міста Гярмсар (провінція Семнан) за 100 кілометрів на південний схід від Тегерана.

"Мета маневрів - оцінити оборонний і наступальний потенціал ракет", - повідомив раніше представник КВІР.

Це перші ракетні випробування після запровадження санкцій Ради Безпеки ООН проти Ірану наприкінці грудня 2006 року у зв`язку з його ядерною програмою.