Три причини падіння ринку аудіодисків

2009 року в США було продано 373,9 мільйона аудіодисків, що на 12,7 відсотка менше, ніж в 2008-му. Таким чином, з 2000 року ринок аудіодисків впав уже більш ніж на 50 відсотків, повідомляє Reuters з посиланням на дані компанії Nielsen SoundScan.

Основним чинником падіння аналітики компанії називають розвиток онлайн-торгівлі музикою, інтернет-піратство, а також зростання популярності інших видів розваг, зокрема, відеоігор. Зростання легальних онлайн-продажів музичних треків в 2009 році склало 8,3 відсотка (більше мільярда треків), при тому що в 2008-му цей ринок зріс на 27 відсотків, а в 2007-му - на 45. Цілі альбоми в інтернеті купили 76,4 мільйона разів (зростання на 16,1 відсотка порівняно із зростанням на 32 відсотки в 2008-му на 53 в 2007-му).

Виконавцем з найкращим продажем (на традиційних носіях) став Майкл Джексон (8,3 мільйона дисків). Як зазначають аналітики Nielsen SoundScan, якби не його смерть, що спровокувала сплеск популярності до антологій його творчості, падіння ринку було б ще глибшим. На другому місці опинилася кантрі-співачка Тейлор Свіфт (4,6 мільйона дисків). На третьому місці - перевидання дискографії The Beatles (3,3 мільйона дисків).

Що стосується окремих альбомів, найкраще в 2009 році продавався другий альбом Тейлор Свіфт "Fearless", який вийшов в 2008 року (і посів тоді третє місце за цим показником). Другим за продажем виявився дебютний альбом зірки реаліті-шоу "Britain`s Got а Talent" С’юзан Бойл "I Dreamed A Dream", який вже шість тижнів лідирує в американських чартах. За цей час продано більше 3 мільйонів дисків.

Лента.ру