ВМС США створили кібервійська

Військово-морські сили США 26 січня 2010 року створили кібервійська, які очолив віце-адмірал Денбі Старлінг II (Denby Starling II), повідомляє Лента.ру з посиланням на DefPro. Створені CYBERFOR перебувають у безпосередньому підпорядкуванні командування ВМС США і працюватимуть спільно із службою інформаційної безпеки ВМС NETWARCOM.

До обов`язків CYBERFOR входять криптографічна робота, інформаційна розвідка, забезпечення інформаційної підтримки, захист від нападів через комп`ютерні мережі та з використанням супротивником високих технологій. Крім того, нові війська одержать у ведення і космічні операції, які здійснюватимуться для підтримки ВМС США на суші й на воді.

Штаб-квартира CYBERFOR буде в штаті Вірджинія на базі експедиційних військ Літл Крік-Форт Сторі (Little Creek-Fort Story).

Слід зазначити, що протистояння інформаційним і кібератакам є одним з пріоритетних напрямів стратегії національної розвідки США, оприлюдненої у вересні 2009 року. Хоча документ не зазначає конкретних джерел кіберзагрози, проте раніше американські політики стверджували, що ними можуть бути Росія або Китай.

Наприкінці 2009 року президент США Барак Обама призначив на посаду головного координатора політики в сфері кібернетичної безпеки колишнього радника Джорджа Буша Говарда Шмідта. На новому місці Шмідт підпорядкований заступникові міністра національної безпеки Джону Бреннану і співпрацює з економічною радою при президентові.