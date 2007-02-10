Чиказький автосалон провів презентацію автомобільних новинок (фото)
12:13, 10 лютого 2007Наука та IT
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Основна маса - для жителів США
Міжнародний автосалон в Чикаго провів перші презентації автомобільних новинок. Одними з найяскравіших прем`єр стали автомобілі: Toyota Highlander, Ford Taurus, Mercury Sable, оновлений Nissan Titan, Armada, Pathfinder, а також Kia Rondo, і нові моделі марки Scion.
|Scion Xb
Особливу увагу відвідувачів і преси на автошоу привернули довгождані моделі: Pontiac G8, Volkswagen R32, BMW Alpina B7, Saturn Astra.
|Pontiac G8
Відзначимо, що основна маса автомобілів представлена тільки для жителів США, але є і загальносвітові моделі від різних автовиробників, пише Motortrend.com.
|Corvette Z06
Фото з сайту Motortrend.com
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