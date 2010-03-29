ВПС США планують перейти на біопаливо

У США вперше виконав політ бойового літака, заправленого сумішшю біопалива і авіагасу, повідомляє Defence Talk. Як біопаливо було використане паливо, виготовлене з рослинних жирів. Воно одержало назву HRJ. Випробування літака проводилося 25 березня 2010 року пілотом 40-ї випробувальної ескадрильї на базі ВПС США Еглін.

Офіційні підсумки випробувань щн не оприлюднені, проте, за словами льотчика-випробувача майора Кріса Сігера (Chris Seager), ніяких труднощів у польоті зафіксовано не було. Випробування проводилися на штурмовику A-10 Thunderbolt II. Пропорції, в яких були змішані звичайне і біопаливо, не уточнюються. Відомо тільки, що біопаливо було виготовлене з рослини Рижій (Camelina) родини хрестоцвітих, яке не вживається в їжу.

У середині листопада 2009 року стало відомо, що ВПС США мають намір поступово перейти на використання біопалива. Зокрема, нині в США створюється Центр паливних досліджень для аерокосмічної галузі, який займатиметься розробкою альтернативного палива для винищувачів. Будівництво центру планується завершити до літа 2010 року. На нього буде витрачено близько 2,5 мільйонів доларів.

ВПС США - найбільший споживач палива в країні. Щорічно вони купують 2,4 мільярда галонів палива (9,07 мільярда літрів). Метою ВПС США є переведення половини літаків на використання біопалива до 2016 року. При цьому всі літальні апарати у складі ВПС США повинні одержати сертифікат придатності для використання біопалива вже до 2012 року.

Лента.ру