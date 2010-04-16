Путін пообіцяв допомогти авторам суперкомп'ютера

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін провів робочу зустріч з президентом Російської Академії наук Юрієм Осиповим. Під час розмови він пообіцяв розглянути можливість надання державної допомоги для створення суперкомп`ютера продуктивністю 1 петафлопс (квадрільйон операцій з плаваючою крапкою за секунду). Про це повідомляє прес-служба уряду РФ.

"Інститут прикладної математики ім. М.В.Келдиша і ФГУП НДІ "Квант" побудували принципово новий тип комп`ютера. Він 6-трильйонник, тобто продуктивністю 6 терафлопс. Він уже працює. Там принципово нова архітектура, тобто "залізо" принципово нове, організація обчислень нова. Ми можемо до кінця року зробити 100-трильйонник, без будь-яких натяжок. Все для цього готове, але потрібна невелика підтримка держави. Щоб 100-трилльйонник зробити, потрібно близько 65 млн. руб.", - наводить слова Ю.Осипова РосБізнесКонсалтинг. Академік зазначив також, що, здобувши підтримку держави, до кінця року інститут може виготовити "абсолютне ноу-хау" - комп`ютер продуктивністю 1 петафлопс. "Це - тисяча трильйонів. Це абсолютне ноу-хау. Це все абсолютно оригінально, і, мені здається, втрачати таку можливість не потрібно", - наголосив він.