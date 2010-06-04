У Миколаєві затримали студента-хакера

Співробітники Управління Служби безпеки України в Миколаївській області затримали студента одного з миколаївських вишів, який розповсюджував комп`ютерні програмні продукти, призначені для несанкціонованого втручання в роботу персональних комп`ютерів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ України в Миколаївській області.

У момент затримання молода людина якраз передавала черговому покупцеві диск з комп`ютерною програмою-вірусом.

Фахівці з інформаційної безпеки встановили, що програма, що є на диску, є вірусом, який знищує інформацію на персональному комп`ютері. Вилучені у студента програмні продукти направлені для проведення судово-технічної експертизи.

За фактом збуту вилучених програмних продуктів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерів, слідчий відділ Управління Служби безпеки України в Миколаївській області порушив кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.