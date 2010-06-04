Київський інститут вивіз ядерне паливо до Росії

Інститут ядерних досліджень (Київ) у середині травня після 22-річної перерви вивіз до Росії відпрацьоване ядерне паливо. Про це повідомив РосБізнесКонсалтинг заступник директора інституту з наукової роботи Володимир Тришин. За його словами, за браком грошей всі останні роки використане паливо накопичувалося в басейні витримки. Необхідні кошти в сумі близько 8 млн. долл виділило міністерство енергетики США в рамках програми повернення відпрацьованого ядерного палива в країну, де його виробили.

В.Тришин також повідомив, що нині розглядається питання обміну високозбагаченого урану на низькозбгачене ядерне паливо для дослідницького реактора інституту.