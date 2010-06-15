НАТО проводить у Талліні конференцію з кіберзахисту

Міжнародна конференція з кібербезпеки "Кіберконфлікт 2010" пройде в Талліні з 15 по 18 червня, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Таллінського центру кіберзахисту НАТО.

Під час роботи конференції, в якій візьмуть участь представники 39 держав, фахівці у галузі інформаційних технологий поділяться досвідом у розробці заходів протидії кібератакам.

Підтвердив свою участь у конференції голова Ради з кібероборони НАТО (NATO Cyber Defence Management Board) Пітер Флорі (Peter Flory). Очікується, що до Талліна приїде колишній радник з кібербезпеки президентів США Джорджа Буша і Барака Обами Мелісса Хатевей (Melissa Hathaway).

2008 року Північноатлантична рада НАТО затвердила акредитацію Центру кіберзахисту НАТО в Талліні і надала йому статус міжнародної військової організації.

Раніше в Брюсселі був підписаний меморандум про створення в Талліні міжнародного Центру кібернетичного захисту НАТО. Документ скріпили підписами начальники головних (генеральних) штабів країн-членів НАТО, що беруть участь у реалізації проекту, - Естонії, Литви, Латвії, Словаччини, Німеччини, Італії і Іспанії. США надали матеріальну підтримку Центру і направили до Талліна досвідчених експертів.