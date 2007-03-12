Помер один із засновників КБ Південне (фото)

8 березня у Дніпропетровську на 94-році життя помер один із засновників державного конструкторського бюро “Південне” академік Василь Сергійович Будник.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КБ “Південне”.

В.Будник був розробником перших балістичних ракет у колишньому СРСР, працював з легендарними Сергієм Корольовим та Михайлом Янгелем.

Похорони В.Будника відбулися сьогодні у Дніпропетровську.

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