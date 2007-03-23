«Siemens» і UMC розбираються, хто з них поламав комутатор

Представництво компанії Siemens в Україні заперечує факт оновлення або заміни устаткування, внаслідок чого частина абонентів оператора мобільного зв`язку компанії «Український мобільний зв`язок» (UMC) залишилася без зв`язку.

«Оновлення устаткування не проводилося. На даний момент немає попередніх результатів», – повідомило джерело в компанії Siemens, відповідаючи на запитання про причетність до збою роботи комутатора.

За інформацією, поширеною компанією UMC, збої в роботі оператора відбулися з вини компанії Siemens.

«В результаті оновлення устаткування компанією Siemens, з вини Siemens відбувся збій у роботі комутатора №1, який обслуговує центр Києва (Печерськ, Шевченківський і Солом’янський райони). Зараз ведуться роботи по відновленню зв`язку. Найближчим часом мережа працюватиме в звичайному режимі. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», – повідомив фахівець із зв`язків з громадськістю UMC Віталій Мухін.

Мережа ЗАТ «Український Мобільний Зв`язок» (UMC) охоплює більше 95% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 20,5 млн. абонентів. 100 % акцій UMC належить російській компанії ВАТ «Мобільні телесистеми» (MTS).

Обком з посиланням на proIT