Нелегальну мережу зв’язку створили молоді люди з вищою технічною освітою

Служба безпеки України викрила і припинила діяльність організованого злочинного угруповання, причетного до несанкціонованого втручання в роботу національної системи зв’язку та завдання значних економічних збитків державі і провідним вітчизняним операторам мобільного зв’язку.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Маючи на меті отримання надвисоких прибутків, організатори групи створили розгалужену, добре законспіровану мережу по всій Україні, яка нараховувала більше 20 учасників – громадян України, в основному, молодих осіб з вищою технічною освітою.

Використовуючи мережу Інтернет, спеціалізовані програмно-апаратні комплекси та технологію ІР-телефонії, вони здійснювали незаконне надання послуг міжнародних телефонних переговорів, що призводило до спотворення процесу обробки інформації на центральних телекомунікаційних серверах провідних операторів зв’язку України. Такі дії завдавали значних збитків національній галузі телекомунікацій у цілому.

Щомісяця зловмисники змінювали трафік міжнародних телефонних розмов тривалістю приблизно 3,5-4 млн. хвилин, які не обліковувалися у встановленому порядку як такі, що надійшли з-за кордону. Таким чином, до державного бюджету щомісяця не надходило близько одного мільйона гривень відповідних обов’язкових платежів.

31 серпня ц.р. Службою безпеки України проведено спецоперацію в різних регіонах України зі знешкодження злочинної схеми, в результаті чого фігуранти були затримані на «гарячому» під час здійснення безпосереднього обслуговування технічних майданчиків, за допомогою яких здійснювалися протиправні діяння.

У приміщеннях, які використовувалися правопорушниками, співробітники СБУ вилучили високотехнологічне телекомунікаційне обладнання стандарту GSM загальною вартістю понад 350 тис. доларів США, яке забезпечувало технічну складову протиправної діяльності.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу мереж телекомунікацій), триває слідство, за результатами якого винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Триває слідство.