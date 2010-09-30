Україна готує програму вертольотобудування

Міністерство промислової політики України розробляє програму з організації виробництва вертольотів. Про це повідомив народний депутат, голова ради директорів ВАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя) Вячеслав Богуслаєв на прес-конференції з нагоди відкриття 30 вересня під Києвом міжнародного авіасалона "Авіасвіт-XXI". Проект документа передбачає виробництво протягом трьох років 100 авіамашин. Вартість програми близько 300 млн. дол., повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Планується збирати вертольоти злітною масою 6 т, що дозволяють перевозити до 12 пасажирів. В результаті реалізації програми буде створено додатково 10 тис. робочих місць.

У рамках програми пропонується провести планову заміну застарілих вертолітних двигунів на нові, створити КБ з модернізації та ремонту вертольотів з подальшим виходом на проектування таких повітряних суден. В.Богуслаєв висловив надію, що документ схвалять найближчим часом.