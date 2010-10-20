Кількість юзерів наближається до 2 млрд.

До кінця цього року кількість користувачів Інтернету в усьому світі перевищить 2 млрд. осіб.

Про це повідомляє сьогодні Reuters із посиланням на інформацію Міжнародного телекомунікаційного союзу (ITU).

Таким чином, за оцінками організації, за останні 5 років кількість користувачів Інтернетом у світі подвоїться.

Тільки цього року кількість нових користувачів мережі Інтернет становитиме 226 млн. осіб, при цьому 162 млн. із них – із країн, що розвиваються, де зростання мережі Інтернет на сьогодні вище, ніж у розвинених країнах світу.

При цьому, за оцінками, до кінця нинішнього року, в розвинених країнах світу 71% населення користуватимуться Інтернетом, тоді як у країнах, що розвиваються, – лише 21%.

ITU вважає дуже важливим забезпечення доступу до мережі Інтернет у школах, на роботі та інших публічних місцях у країнах, що розвиваються, де лише 13,5% жителів мають доступ в Інтернет вдома (у розвинених країнах – 65%).