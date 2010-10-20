Хакери назвали себе турками

Сайти регіональних відділень Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в Гамбурзі та Мекленбурзі - Передній Померанії зазнали хакерської атаки і впродовж кількох годин залишалися недоступні, повідомляє Deutsche Welle.

При спробі зайти на сторінки гамбургського відділення ХДС було видно лише заставку із зображенням герба Османської імперії. Її автори назвали себе GHST61 & Emre Y. Невідомі написали на сторінці англійською: "Привіт, Гамбург! Ми з Туреччини".

Крім того, хакери залишили повідомлення на тему інтеграції мігрантів у Німеччині. "Де ж толерантність? Де свобода віросповідання? Чому ви бачите скалку в оці свого брата, але не помічаєте колоди у власному?" - йдеться в посланні. Наприкінці тексту невідомі звертаються до голови німецького уряду. "Пані Меркель, ми чекаємо Вас в Гамбурзі", - заявляють вони.

Хакерської атаки зазнала і сторінка мекленбурзького ХДС. Обидві сторінки протягом дня було відновлено. Відомства кримінальної поліції Гамбурга і Мекленбурга - Передній Померанії проводять розслідування.