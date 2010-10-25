Німецькі компанії закривають доступ до Facebook, Twitter і Youtube

Кілька німецьких компаній ухвалили рішення заблокувати на комп`ютерах своїх співробітників доступ до сайту соціальної мережі Facebook, а також сайт мікроблогів Twitter і сервіс Youtube, повідомляє Бі-бі-сіз посиланням на журнал Wirtschaftswoche.

Серед компаній, що вдалися до цього заходу, - автоконцерни Volkswagen, Porsche і Daimler, банк Commerzbank, найбільший німецький виробнику цементу Heidelbergcement.

Причиною заборони компанії називають необхідність убезпечитися від хакерських атак і закрити можливі лазівки для вірусів, а також побоювання щодо можливого витоку інформації.

Концерн Daimler заявив, що керівництво компанії побоюється, що замість того, щоб працювати, співробітники проводитимуть забагато час в соціальних мережах, і це призведе до зниження продуктивності.