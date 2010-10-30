У Китаї представлено надшвидкісний комп'ютер

Китай оголосив про створення суперкомп`ютера, який випереджає зп швидкодією американського конкурента, повідомляє Бі-бі-сі.

Машина Тяньхе-1А, розроблена Китайським національним університетом оборонних технологій, вже в працездатному стані.

Повідомляється, що пікова продуктивність суперкомп`ютера перевищує 2,5 тис. терафлопсів, тобто він виконує за секунду 2,5 тыс трильйонів операцій.

Ці дані, ще не підтверджені незалежними випробуваннями, значно вищі, ніж у попереднього лідера Cray XT5 Jaguar. Ця машина Центру комп`ютерних наук США розвиває швидкість в 1,7 тис терафлопсів.