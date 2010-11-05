З YouTube прибрали сотні відеороликів, що закликали до джихаду

Сервіс YouTube, який надає послуги хостингу відеоматеріалів, прибрав з свого сайту кліпи з виступами радикального ісламістського клерика Анвара аль-Авлакі, повідомляє Бі-бі-сі.

Згідно із заявою представника YouTube, сотні його відеороликів із закликами до джихаду порушують заборону на використання мови ворожнечі та підбурення до насильства.

Влада США зараховує аль-Авлакі, який живе в Ємені, до категорії "глобальних терористів".