Організатори протестів проти ПК використовують блоги для координації

Учасники і організатори протестів проти Податкового кодексу використовують блоги для координації дій.

Так, в мережі мікроблогів Twitter створена спеціальна тема #KAT_ua, в рамках якої учасники сьогоднішніх акцій протесту в Києві та інших містах України, а також співчуваючі їм люди, обмінюються останньою інформацією, яка стосується прийняття Податкового кодексу і подальшого проведення акцій протесту.

Мережа Twitter зручна, зокрема, тим, що дає можливість розміщувати останні повідомлення прямо з мобільних телефонів.

Крім того, на сайті http://politiko.com.ua заведений блог, присвячений акціям протесту проти Податкового кодексу, який можна знайти за цією адресою: http://politiko.com.ua/blogpost46142.

Пост в цьому блозі на тему: «Увага!Важлива інфо про акцію проти Податкового Кодексу Азарова-Тігіпка (оновлюється)» за 4 години був проглянутий понад 1100 разів. Тут же є можливість залишати коментарі і обмінюватися думками про акції протесту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні понад 30 тис. підприємців протестували під стінами Верховної Ради України проти прийняття нового Податкового кодексу. Мтінги протесту прошли і в ряді інших міст країни: Одесі, Полтаві, Харкові, Хмельницькому.

Не зважаючт на протести, депутати парламенту розглянули сьогодні понад 3 тис. поправок до документу з більше 4 тис., поданих депутатами.

Депутати вирішили продовжити розгляд документу в четвер, 18 листопада.