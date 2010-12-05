Ассанж має "термоядерні" матеріали на випадок переслідувань

Британський адвокат засновника веб-сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа заявив Бі-бі-сі, що його клієнт має матеріали, які можуть бути оприлюднені у випадку, якщо щось станеться з ним або його сайтом.

Адвокат Марк Стівенс назвав це "термоядерним пристроєм" ери інтернету.

Він також заявив, що справа про зґвалтування, інкриміноване Ассанжу в Швеції, - політично мотивована, і побоюється, що, якщо Ассанжа депортують до Швеції, його зрештою відправлять до США.

Тим часом пошта Швейцарії оголосила, що перевіряє рахунок Ассанжа, який той відкрив в її банківському підрозділі. Як передаеє Лента.ру з посиланням на AFP, банківські службовці засумнівалися в тому, що засновник WikiLeaks вказав правильну адресу. Йдеться про рахунок в PostFinance, на який всі охочі можуть внести пожертви для фінансування діяльності WikiLeaks. Рахунок відкритий на ім`я "Ассанж, Джуліан Пол, Женева". Тепер банківські службовці мають намір з`ясувати, чи справді Ассанж, уродженець Австралії, живе в Женеві.

Раніше платіжна система PayPal вже заблокувала обліковий запис WikiLeaks, на який надходили пожертви. Це пояснили правилами PayPal, згідно з якими систему не можна використовувати для чогось незаконного.