У центрі Києва не буде хмарочосів

Київська міська рада заборонила зводити в центральному районі столиці будівлі вище за 23 поверхів (73,5 м).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення депутати ухвалили 26 квітня на пленарному засіданні сесії Київради.

За словами головного архітектора Києва Василя ПРИСЯЖНЮКА, основний акцент було зроблено на тому, щоб заборонити розміщення хмарочосів у центральній частині міста. Згідно з новими правилам, висотна будівля - це будівля вища за 73,5 метри (раніше - за 67 метрів).

Як зазначив В.ПРИСЯЖНЮК, будівництво будинків підвищеної поверховості (від 16 до 23 поверхів) у кожному конкретному випадку має розв`язуватися на підставі історико-містобудівних обгрунтувань, в яких пам’ятко-охоронними органами визначається максимально допустима висота будинків.

Рішенням також затверджені межі охоронної зони ансамблю споруд Софійського собору, площа якого становить 111,81 га, визначено режим використання і забудови цієї території.

«На цій території можуть будуватися або реконструюватися будівлі не вище існуючої забудови, щоб забезпечити сприйняття Софії Київської і забезпечити повну регенерацію кварталів, щоб вони могли обслуговувати туристів», - сказав головний архітектор.

Крім того, внесено зміни до порядку прийняття в експлуатацію перепланованих квартир з втручаннями в конструктивні елементи будинків. У цих випадках районними держадміністраціями створюватимуться державні комісії, які прийматимуть в експлуатацію переплановані квартири і всі нежилі приміщення, які розташовані в житлових будинках.