BMW M6 стане кабріолетом (фото)

Компанія BMW готує відкриту версію свого спортивного купе M6. Очікується, що новинку представлять публіці цією осінню на автосалоні в Парижі.

Як і купе M6, новий кабріолет одержить п`ятилітровий двигун V10, потужність якого становить 500 кінських сил. Автомобіль комплектуватиметься семиступінчастою секвентальною коробкою передач, вже знайомою по купе M6 і седану M5. Також можлива шестиступінчаста механічна трансмісія, яка дебютує на M5 цією осінню.

Очікується, що новий кабріолет буде важчим за купе, дах якого для полегшення ваги зроблений з пластика. Світові продажі новинки почнуться в 2007 році.

Лєнта.ру