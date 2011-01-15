В інтернет-клубі грали на веб-гроші, але вигравали готівку

У Тернополі викрито Інтернет-клуб, який насправді функціонував як гральний заклад. Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні податкової міліції обласної Державної податкової адміністрації, під час перевірки в приміщенні клубу було виявлено 20 місць з підключеними до мережі Інтернет комп’ютерами, за допомогою яких надавався доступ до ігрових інтернет-ресурсів, а саме азартної гри під назвою «Double Double Bonus Poker». Гравці забезпечувалися веб-грошима, що дозволяло грати на зображених ігрових автоматах та отримувати виграші готівкою.

Після задокументування факту надання гральних послуг через мережу Інтернет було вилучено 23 комп’ютери.

За фактом надання послуг в сфері грального бізнесу порушено кримінальну справу.

За даними управління податкової міліції, після встановлення власників клубу, до них будуть скеровані позови щодо сплати штрафу в розмірі 8 тис. мінімальних зарплат.