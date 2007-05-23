Спека - шлях до техногенної катастрофи в Києві

Спека в Києві може спровокувати техногенну катастрофу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні висловив журналістам голова підкомітету з питань ЖКГ Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО під час засідання колегії Міністерства з питань ЖКГ, на якому обговорювалася Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства України на 2007-2011 рр.

Коментуючи журналістам учорашні перебої з електроенергією в центрі столиці, депутат відзначив, що необхідно провести аудит реального технічного стану інфраструктури Києва для уникнення подальших перебоїв.

"Сьогодні слід звертатися не до міської адміністрації, а в уряд, РНБО, щоб вони забезпечили професійний незалежний аудит реального технічного стану інфраструктури Києва", - сказав він.

На думку голови підкомітету, проведення аудиту не потребує великих витрат і займе два-три місяці. При цьому О.КУЧЕРЕНКО висловив сподівання, що депутати Київської міської ради завтра на сесії розглядатимуть це питання.

Разом з тим, віце-прем`єр-міністр України Володимир РИБАК зазначив, що сьогодні на засіданні Кабміну розглядалося питання про те, як спека вплине на сільське господарство та на інші галузі.

«Тут зараз робиться оцінка. Чогось надзвичайного за ці 8-10 днів, я думаю, не станеться. А потім температура знизиться після першого числа», - вважає віце-прем`єр.