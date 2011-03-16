Запасна лінія енергопостачання майже проведена до аварійної АЕС

Компанія-оператор пошкоджених АЕС в японській префектурі Фукусіма майже провела нову лінію енергопостачання, щоб забезпечити систему охолодження реакторів і сховищ відпрацьованого ядерного палива електрикою, повідомляє Associated Press.

За словами представника компанії TEPCO Наокі Цунода, планується "швидко, наскільки тільки можливо" забезпечити енергією аварійну АЕС, на енергоблоках якої після потужного землетрусу сталися вибухи і пожежі. Проте представник компанії не назвав конкретного часу.

Протягом 12-15 березня через відмову системи охолодження на АЕС "Фукусіма-1" сталися вибухи на першому, другому і третьому енергоблоках, вибух і кілька пожеж на четвертому енергоблоці.