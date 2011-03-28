Тимошенко замовила слово за українські АЕС

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Україна має долучитися до європейської системи безпеки на атомних електростанціях.

Про це вона заявила в інтерв’ю 5-му каналу в неділю.

За її словами, після подій в Японії сьогодні всі країни, які мають на своїй території атомні електростанції, переглядають всю політику безпеки роботи АЕС.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на самітах лідерів Європейського Союзу та Європейської народної партії обговорювалося питання щодо створення спеціальної робочої групи, яка буде займатися новими правилами і порядками, які можуть підвищити безпеку роботи атомних електростанцій.

"Я заявила про те, що Україну потрібно в цю робочу групу долучити, тому що у нас 50% електроенергії виробляється на атомних електростанціях, і щоб Україна була невід`ємною частиною тих процесів, правил і нових порядків, які будуть напрацьовуватися, щоб наші атомні електростанції так само почали жити і працювати в таких порядках. Це важливо, і я так зрозуміла, що лідери Європи прихильно до цього поставилися", - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.