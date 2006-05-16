Toyota відкликає 217 тисяч 767 джипів з усього світу

Японський автовиробник Toyota оголосив про відгук 217 тисяч 767 позашляховиків з усього світу, повідомляє Bloomberg. Відклику підлягають автомобілі Toyota Land Cruiser Prado, випущені з 1996 по 1999 роки.

Автомобілі відкликають для заміни задньої піввісі, які виявилися недостатньо міцними. За словами представників компанії, при сильних бічних перевантаженнях на звивистій дорозі піввісь може не витримати навантажень. Це може призвести до того, що у автомобілів просто відваляться задні колеса.

На сьогодні відомий тільки один випадок, коли задня піввісь у автомобіля справді виявилася недостатньо міцною. На щастя, при цьому обійшлося без жертв.

У самій Японії будуть відкликані 107 тисяч 767 автомобілів, решту 110 тисяч відкличуть з Європи, Австралії та Китаю.

Лента. ру