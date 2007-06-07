Такі вагони, як у київському метро, залишилися тільки в СРСР

З наступного року в Київському метро з`являться нові вагони, що працюють на змінному струмі. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, П.МІРОШНИКОВ повідомив, що «вже цього року ми хочемо придбати перші нові вагони, так звані асинхронні». За його словами, «ніде в світі, окрім країн колишнього Радянського Союзу, вже вагони на постійному струмі не працюють. Всі перейшли на вагони, що працюють на змінному струмі, з простої причини, що це на 20% економічніше».

П.МІРОШНИКОВ повідомив, що цього року буде проведений тендер, в якому зможуть взяти участь усі бажаючі компанії - виробники таких вагонів. «У ньому братимуть участь і наші традиційні партнери – російські підприємства «Митищі» і Пітерський завод, які вже випускають вагони, що працюють на змінному струмі», - додав П.МІРОШНИКОВ.

Він також повідомив, що в столичному метро планується запровадити нові стандарти освітлення, зокрема у вагонах. «Ми хочемо, по суті, замінити всі лампочки сучаснішими. Вони дорожчі, але дають вищу якість освітлення», - зазначив П.МІРОШНИКОВ, додавши, що переобладнати потрібно 613 вагонів.

Згідно з офіційною інформацією, наданою журналістам, з метою якіснішого забезпечення перевезень пасажирів цього року планується купити 65 нових вагонів, 24 з них – за кошти міського бюджету, інші – за кошти кредиту ЄБРР, який метрополітен планує оформити цього року.

За словами П.МІРОШНИКОВА, завдяки закупівлі нових вагонів буде скорочений інтервал у русі потягів на Сирецько-Печерській лінії, де виходить щодня поки лише по 30 пар потягів на відміну від Святошинсько-Броварської і Куренівсько-Червоноармійської ліній, де працюють по 40 пар потягів. Також, підкреслив він, будуть замінені зношені вагони на всіх лініях метро.