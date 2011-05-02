Щоб увійти до енергоблока АЕС "Фукусіма", потрібна особлива вентиляція

Фахівці компанії-оператора японської аварійної АЕС "Фукусіма-1" мають намір встановити всередині першого енергоблоку станції вентиляційні системи із спеціальними фільтрами для зниження рівня радіації в повітрі, повідомляє агентство Киодо з посиланням на TEPCO.

Цей захід необхідний для того, щоб усередині енергоблока могли працювати співробітники компанії. До цього там могли перебувати тільки роботи, які виявили в деяких місцях високі рівні радіації.

Також у неділю TEPCO почала качати з турбінного залу шостого енергоблоку приблизно 120 тонн радіоактивної води і закачувати їх до спеціальних цистерн для тимчасового зберігання.

Після руйнівного землетрусу 11 березня і цунамі заввишки більше 10 метрів на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолоджування, та кілька витоків радіації.

Наприкінці березня високу дозу радіації одержали 17 працюючих на АЕС співробітників TEPCO, троє з них були доставлені в лікарні.

TEPCO чекає стабілізації ситуації на аварійних енергоблоках АЕС протягом шести-дев`яти місяців, а істотного зниження рівня радіації в районі станції - протягом трьох місяців. Японське агентство з ядерної і промислової безпеки (NISA) оголосило 12 квітня про присвоєння сьомого рівня небезпеки аварії на "Фукусімі-1. До цього максимальний рівень ядерної небезпеки встановлювався лише одного разу - під час аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 році, зауважує РІА "Новости".