Експерт: Україна - найперспективніший IT-ринок у Східній Європі

Україна є найперспективнішим ринком високих технологій та інновацій к Центральній і Східній Європі, який не поступається російському за потенціалом науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та інновацій, а за можливостями зростання перевершує його.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ІФ «TA Venture» з посиланням на виступ директора TA Venture Вікторії ТІГІПКО на Українському інвестиційному саміті Інституту Адама Сміта в Лондоні.

За словами В.ТІГІПКО, на даний момент одним з секторів IT-галузі, яка найактивніше розвивається, є електронна комерція, темпи річної динаміки якої становлять 80% проти 35% в Росії і 19% у світі.

Крім того, вже у 2010 році обсяг вітчизняного ринку інтернет-торгівлі перевищив 1 млрд. доларів.

«При цьому частка електронної комерції у нашій країні становить лише 0,4% у роздрібній торгівлі проти 1,6% в Росії і 4% в США, що говорить про величезний потенціал зростання», – сказала В.ТІГІПКО.

Вона відзначила, що Україна вже входить у ТОП-30 країн світу і шестірку найпривабливіших країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) за IT-аутсорсингом. Тільки у 2010 році доходи аутсорсингової індустрії в Україні становили 1 млрд. доларів від 1000 IT-компаній, в яких працює близько 200 тис. програмістів.

Окрім того, за її даними, Україна — найдинамічніший інтернет-ринок у регіоні Центральної і Східної Європи за кількістю користувачів, який показав зростання на рівні 15% у 2010 році проти 14% у Росії і 7% у Польщі. У результаті за минулий рік загальна кількість користувачів мережі Інтернет у нашій країні, за оцінкою експерта, досягло 13,9 млн. осіб.

Вона також відзначила, що зростанню українського ІТ-сектору сприяють високі темпи розвитку венчурного і приватного інвестування. Так, з метою диверсифікації своїх портфелів місцеві та іноземні венчурні фонди вже створюють партнерства для співінвестування у венчурні проекти в Україні. При цьому найцікавішими сферами для них є соціальний шоппінг і соціальні ігри, онлайн-туризм і фінансові послуги, а також інтернет-реклама і мобільні додатки, які користуються великою популярністю серед вітчизняної інтернет-аудиторії.

До того ж Україна володіє сильним науково-дослідним ресурсом, величезним числом талановитих фахівців у різних галузях, особливо у фізиці і математиці. Зараз близько 400 українських вишів готують IT-професіоналів і випускають більш як 30 тис. фахівців на рік, завдяки чому Україна посідає 4-е місце у ТОП-10 країн за числом сертифікованих кадрів у сфері високих технологій.

В.ТІГІПКО вважає, що якщо «врахувати намір українського уряду» розробити законодавство, яке сприяє розвитку інноваційно-венчурної екосистеми і підтримці ІТ-галузі зокрема, то українська венчурна індустрія має високі шанси стати серйозним гравцем на глобальному венчурному ринку.

«Наша країна здатна створювати IT-стартапи з глобальним потенціалом, партнерства з світовими і російськими венчурними фондами, а також виступати спільно з ними в ролі інвестора», — резюмувала вона.

Довідка УНІАН. Інвестиційний фонд «TA Venture» з 2010 року інвестує в перспективні інтернет-проекти, фокусуючись на проектах в Україні, Росії та інших країнах СНД. Фонд також інвестує в аналогічні проекти в США і в Європі. Фонд оперує 20 млн. дол. первинного капіталу і перебуває в управлінні команди професіоналів, які мають більш ніж 10-річний досвід у сфері венчурного інвестування і підприємництва.

Український інвестиційний саміт Інституту Адама Сміта - щорічна оригінальна і найбільша у світі бізнес-зустріч в Лондоні щодо інвестицій в України, яка зібрала разом вже кілька тисяч діючих і потенційних інвесторів з усього світу.