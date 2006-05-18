“Hyundai” побудує свій перший європейський завод

Уряд Чеської Республіки підписав з південнокорейською автомобільною компанією «Hyundai Motor» контракт на будівництво в Чехії першого в Європі автоскладального заводу «Hyundai»., передає радіо “Свобода”.

Потужність заводу становитиме 300 тисяч автомобілів щорічно, а відкрити виробництво планується в 2008 році.

Інша південнокорейська компанія – «KIA Motors», що входить до складу «Hyundai», вже цього року почне випуск автомобілів на своєму новому заводі в сусідній Словаччині.