Запроваджено довічну власність на номер мобільного телефону

Міністерство інформаційних технологій і зв`язку Колумбії запровадило з п`ятниці в країні право власності на номери мобільних телефонів, повідомив журналістам керівник відомства Дієго Молано Вега (Diego Molano Vega).

"Згідно із законом, що набув чинності, тепер кожен колумбієць має право безкоштовно змінити оператора мобільного зв`язку, зберігаючи власний телефонний номер впродовж всього життя", - цитує РІА "Новости".

За його словами, це не тільки зручно, а й вигідно споживачеві, адже постачальники послуг тепер будуть вимушені активно конкурувати в боротьбі за такого "вільного" клієнта, знижуючи ціни і покращуючи якість обслуговування. "Після введення таких правил в інших країнах вартість телефонної розмови там знизилася вже в перший рік на 30%", - додав міністр.

Раніше при зміні обслуговуючої компанії власники мобільників втрачали телефонний номер, який був уже звичним не тільки для них, а й для їх друзів і близьких.

Введення нової системи, включаючи відповідну технологічну адаптацію, потребує близько року і обійдеться операторам зв`язку в 30 мільйонів доларів. За оцінками експертів, 900 тисяч колумбійців готові поміняти обслуговуючу компанію.

Всього в Колумбії 45,5 мільйона мобільників, які користуються послугами п`ятьох операторів зв`язку.

Подібна система власності споживача на телефонний номер (як для мобільних, так і стаціонарних телефонів) вперше була введена в Гонконзі і Фінляндії, нині існує більш ніж у 60 країнах. У Латинській Америці вона діє в Бразилії, Мексиці, Перу, Еквадорі, вводиться в Домініканській Республіці, Аргентині, Чилі й Панамі.