Microsoft заплатить 70 мільйонів доларів за плагіат

Суд поставив крапку у тривалому патентному розгляді між корпорацією Microsoft та французькою телекомунікаційною компанією Alcatel-Lucent. Про це з посиланням на "Компьюленту" повідомляє zn,ua/

Microsoft звинувачувалася у незаконному використанні захищених авторськими правами технологій, пов`язаних із декодуванням відео, роботою з календарями і розпізнаванням рукописного тексту, введеного через сенсорний дисплей планшетних комп`ютерів.

Наприкінці минулого тижня окружний суд Каліфорнії визначив остаточний розмір штрафу: він склав 70 мільйонів доларів. Юристи прийшли до висновку, що спочатку при розрахунку компенсації були допущені помилки.